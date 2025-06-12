В авіакатастрофі в Індії уцілів один пасажир: що відомо про щасливця

Рештки літака Boeing 787 , який упав в Індії / © Associated Press

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У жахливій авіакатастрофі літака Boeing 787 з 242 пасажирами, яка сталася в четвер, 12 червня, в Індії, вижив один чоловік. Раніше місцева поліція повідомляла, що у літаку авіакомпанії Air India, який здіснював рейс до аеропорту Гатвік у Лондоні, ніхто не вцілів.

Як повідомляє видання Hindustan Times, наразі єдиним, хто вижив в авіакатастрофі, виявився 40-річний громадянин Великої Британії Вішваш Кумар Рамеш.

Він кілька днів перебував в Індії, щоб відвідати родину, і повертався до Великої Британії разом зі своїм братом, 45-річним Аджаєм Кумаром Рамешем.

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«Через 30 секунд після зльоту пролунав гучний шум, а потім літак розбився. Все сталося так швидко», — розповів Вішваш, який отримав «ударні травми» грудей, очей та ніг.

Дивом уцілілий пасажир сказав, що його брат Аджай сидів в іншому ряду літака, після катастрофи він намагався його знайти, та марно.

«Коли я встав, навколо мене були трупи. Я злякався. Я встав і побіг. Навколо мене були уламки літака. Хтось схопив мене, посадив у машину швидкої допомоги та відвіз до лікарні», — розповів він.

Вішвош сказав, що він живе в Лондоні вже 20 років, його дружина та дитина перебувають у британській столиці.

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Відомо, що щасливець взяв квиток на місце 11A в літаку, який упав на гуртожиток медичного коледжу через декілька хвилин після зльоту з аеропорту міста Ахмедабад на заході Індії.

Нагадаємо, в МЗС України повідомили, чи були українці на борту літака, що розбився в Індії.