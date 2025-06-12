Авиакатастрофа в Индии: камеры видеонаблюдения сняли падение самолета

Авиакатастрофа в Индии / © Associated Press

Реклама

Авиакатастрофу с участием самолета Boeing 787, который направлялся в разбившийся в лондонский Гатвик, зафиксировали камеры видеонаблюдения международного аэропорта Сардара Валлабхая.

Видео опубликовали в соцсети Х.

На кардах видно, что когда самолет оторвался от взлетной полосы, под ним образовалось вероятно облако дыма.

Реклама

«Появились новые записи с камер видеонаблюдения самолета Air India 787 во время взлета с Ахмедабада. На них также виден дым (или пыль), когда самолет отрывался от взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

Камера зафиксировала момент падения воздушного судна.

Дата публикации 20:46, 12.06.25 Количество просмотров 16 В Сети появилось видео авиакатастрофы в Индии

Авиатроща в Индии: что известно

В четверг, 12 июня в индийском городе Ахмедабад Boeing 787-8 Dreamliner потерпел авиатрость во время взлета из международного аэропорта Сардара Валлабхая. После аварии в небо взвился густой столб дыма.

Известно, что на борту находились 242 пассажира, кроме того, погибнуть могли и студенты колледжа, на который упал самолет.

Реклама

В ужасной катастрофе выжил один человек.

В свою очередь, в МИД Украины сообщили, были ли украинцы на борту разбившегося самолета.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.