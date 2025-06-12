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Авиакатастрофа в Индии: камеры видеонаблюдения сняли падение самолета
Камеры видеонаблюдения зафиксировали последние моменты полета Boeing 787 — дым во время отрыва от взлетной полосы и последующую катастрофу.
Авиакатастрофу с участием самолета Boeing 787, который направлялся в разбившийся в лондонский Гатвик, зафиксировали камеры видеонаблюдения международного аэропорта Сардара Валлабхая.
Видео опубликовали в соцсети Х.
На кардах видно, что когда самолет оторвался от взлетной полосы, под ним образовалось вероятно облако дыма.
«Появились новые записи с камер видеонаблюдения самолета Air India 787 во время взлета с Ахмедабада. На них также виден дым (или пыль), когда самолет отрывался от взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.
Камера зафиксировала момент падения воздушного судна.
Авиатроща в Индии: что известно
В четверг, 12 июня в индийском городе Ахмедабад Boeing 787-8 Dreamliner потерпел авиатрость во время взлета из международного аэропорта Сардара Валлабхая. После аварии в небо взвился густой столб дыма.
Известно, что на борту находились 242 пассажира, кроме того, погибнуть могли и студенты колледжа, на который упал самолет.
В ужасной катастрофе выжил один человек.
В свою очередь, в МИД Украины сообщили, были ли украинцы на борту разбившегося самолета.