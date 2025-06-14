Авиакатастрофа Boeing в Индии: следователи нашли "черный ящик"

Авиакатастрофа в Индии. / © Associated Press

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В Индии обнаружили бортовой самописец - "черный ящик" самолета Boeing 787-8 Dreamliner, потерпевшего авиакатастрофу в Ахмедабаде. Это поможет пролить свет на события в кабине пилотов и выяснить причину аварии, в которой погиб 241 человек.

Об этом сообщают The Washington Times и CNN.

Цифровой бортовой самописец был найден на крыше медицинского общежития, куда упал самолет. Бюро расследования авиационных аварий Индии заявило, что начало работу "в полную мощность". Изъятие "черного ящика" является важным шагом в расследовании, сообщил министр гражданской авиации Рам Мохан Найду.

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Устройство покажет данные о настройках двигателя и управления, расшифруя разговор в кабине пилотов перед тем, как они подали сигнал об опасности. По словам экспертов, данные позволят предварительно определить вероятную причину аварии.

По словам консультанта по авиационной безопасности Джефа Гузетти, следователи смогут раскрыть детали по причинам аварии, вероятно, уже на следующей неделе, потому что "черный ящик" находится в хорошем состоянии.

"Я не говорю, что провести полное расследование удастся немедленно, но думаю, что на некоторые основные фактические вопросы можно будет ответить достаточно быстро", - подчеркнул он.

Авиакатастрофа в Индии

Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India разбился в городе Ахмедабад на западе Индии 12 июня Судно следовало из местного аэропорта Сардара Валлабхая в Гатвик в Лондоне.

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Авиакатастрофа произошла через несколько минут после взлета. Boeing разбился по периметру аэропорта в жилом районе Мегани Нагар, но упал на крышу общежития медицинского колледжа, в результате чего погибли пассажиры, экипаж и люди на земле.

В авиакатастрофе в Индии уцелел один пассажир. Им оказался 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш. Он несколько дней находился в Индии, чтобы навестить семью, и возвращался в Великобританию вместе со своим братом Аджаем Кумаром Рамешем.

Дата публикации 14:10, 12.06.25 Количество просмотров 69 В Индии разбился самолет с сотнями пассажиров! Шансы выжить – минимальны!