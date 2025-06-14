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Как 10 минут спасли жизнь: студентка опоздала на роковой рейс Air India
Пробки спасли жизнь: студентка выжила, потому что опоздала на рейс Air India.
В Индии студентка Бхуми Чаухан из-за пробок опоздала на роковой рейс Air India, что спасло ее жизнь.
Невероятную историю, как стечение обстоятельств оказалось спасительным, рассказывают BBC и Abp Live.
28-летняя студентка проживает в Бристоле со своим мужем. В Индию она прилетела в отпуск и должна возвращаться обратно в Англию.
Пробки на дороге задержали поездку студентки в аэропорт Ахмедабада — она опоздала свой рейс Air India всего на 10 минут. Девушка прошла онлайн-регистрацию, но авиакомпания отказала ей в прохождении на борт.
«Я попросила персонал авиакомпании впустить меня внутрь, поскольку я опаздываю всего на 10 минут. Я сказала им, что я последний пассажир, и поэтому, пожалуйста, позвольте мне сесть на самолет, но они меня не пустили», — рассказывает Чаухан.
Студентка признается, что пропустила рейс, это была расстроена.
«Единственное, о чем я думала, это: „Если бы я начала немного раньше, я бы села на самолет. Мы очень рассердились на нашего водителя и разочарованные покинули аэропорт. Я была очень разочарована“, — призналась девушка.
Чаухан добавляет, что после этого она вышла из аэропорта попить кофе и пообщаться с туристическим агентом о том, как получить возмещение за билет. Как вдруг, ей сообщили, что самолет, на котором она должна была лететь, разбился. Девушка признается, что была в шоке.
«Это настоящее чудо для меня», — подчеркивает студентка. Бхуми, до сих пор пораженная событиями, выразила благодарность за то, что она назвала божественным вмешательством.
Напомним, что 12 июня на западе Индии в городе Ахмадабад разбился пассажирский самолет авиакомпании Air India, летевший в Лондон.
Самолет врезался в жилой район, в результате чего погибли 241 пассажир и 12 членов экипажа. На борту находились граждане Индии, Британии, Португалии и Канады. Также известно о гибели по меньшей мере восьми человек, которые были в это время на земле, куда упал самолет.
Лишь один пассажир, гражданин Великобритании Вишвашкумар Рамеш, выжил в аварии и был госпитализирован с травмами.
В МИД Украины сообщили, были ли украинцы на борту разбившегося в Индии самолета.