В Україні різко змінилася ціна на популярні ягоди

Полуниця / © Pixabay

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В Україні фіксують помітне зниження оптових цін на полуницю. Причиною стало велике надходження ягід із місцевих господарств, тоді як попит залишається помірним.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Якщо ще наприкінці минулого тижня ціна на суницю садову була 110–180 грн за кілограм, то зараз її вже можна купити за 90–160 грн. Це на 16% менше. Однак навіть після здешевлення суниця коштує в середньому на 64% дорожче, ніж торік у цей же період.

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Продавці також зазначають, що цього сезону багато ягід не найкращої якості, тому очікують, що ціни можуть ще впасти вже наступного тижня.

Нагадаємо, Україні зафіксували значне зростання цін на харчові продукти. Найбільше здорожчали овочі. Водночас експерти прогнозують, що в Україні зростуть ціни на житній і житньо-пшеничний хліб.