Дэвид Бекхэм осуществил свою мечту: что он сделал и причем здесь король Чарльз III

Король Чарльз и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

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Дэвид Бекхэм с гордостью возглавил список награжденных по случаю дня рождения короля Чарльза, в котором приняли участие 1200 человек — от общественных деятелей до культурных деятелей.

За день до того, как сэру Дэвиду была оказана эта честь, его видели беседующим с королем на церемонии в Сент-Джеймсском дворце по случаю основания фонда монарха The King’s Foundation, послом которого является экс-футболист. Он был произведен в рыцари за заслуги в спорте и благотворительности.

Король Чарльз, Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм / © Associated Press

Он сказал: «Я рос в Восточном Лондоне с родителями, бабушками и дедушками, которые были такими патриотами и гордились тем, что они британцы, что я никогда не мог себе представить, что удостоюсь такой поистине почетной чести», — сказал Бекхэм, пишет Daily Mail. «Играть за свою страну и быть ее капитаном было величайшей привилегией в моей карьере и, в буквальном смысле, осуществлением детской мечты», — добавил он.

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Он сказал, что за пределами поля его благотворительная деятельность «дает мне огромное чувство удовлетворения», и добавил: «Потребуется некоторое время, чтобы эта новость осозналась, но я безмерно горд, и для меня это очень эмоциональный момент, которым я могу поделиться с семьей».

Рыцарский титул, даруемый королем, является почетным званием, присуждаемым за выдающиеся заслуги перед государством или обществом.

Король Чарльз и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Напомним, в 2003 году сэр Дэвид был удостоен звания офицера ордена Британской империи и более десяти лет баллотировался на получение рыцарского звания.