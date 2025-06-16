Летнее наступление РФ усилилось: враг давит на 7 направлениях, что говорят ВСУ

Президент России Владимир Путин и наступление его армии на Украину

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Российская армия оживила свое наступление на фронте. Так, высокая активность врага наблюдается на Покровском, Новопавловском, Лиманском, Купянском, Харьковском, Торецком и Краматорском направлениях.

Об этом представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» майор Виктор Трегубов сообщил в эфире телемарафона.

Ход российского наступления

Трегубов отметил, что враг очень активен на фронте. Так, в течение предыдущих суток российская армия устроила:

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46 атак на Покровском направлении,

32 — на Новопавловском (очень большое количество для этого направления, там враг сейчас особенно активен),

14 — на Лиманском,

11 — на Купянском,

7 — на Харьковском,

15 — на Торецком,

10 — на Краматорском.

«Это все на самом деле высокая активность, это свидетельствует о том, что мы имеем вот такое летнее оживление, которого мы ожидали, и которое, в принципе, анонсировалось», — прокомментировал представитель ОСГВ «Хортица».

Ситуация на Покровском и Новопавловском направлениях

Он ответил на вопрос относительно вражеских попыток продвинуться к админгранице Днепропетровской области. Так, Трегубов сказал, что сейчас речь идет об активности россиян только на двух направлениях — Покровском и Новопавловском.

По словам майора, на Покровском направлении Россия сосредоточила несколько общевойсковых армий и всю номенклатуру техники. Несмотря на это, оккупантам не удается захватить Покровск.

«Их последняя кампания, которая велась непосредственно в направлении города Покровск, в этом году была безуспешной и с большими потерями для них. Сейчас они сместили акцент: сейчас часть их группировки, которую мы считаем частью Покровского направления, идет на запад и пытается прорваться в направлении Днепропетровской области. Часть пытается идти наоборот в восточной части этого направления, прорываться на север за трассу Покровск — Константиновка, чтобы дальше там делать какие-то продвижения. Вероятно, от Константиновки», — рассказал спикер ОСГВ «Хортица».

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Он отметил, что украинские военные прилагают все усилия для того, чтобы остановить врага там и отбросить дальше.

Трегубов добавил, что российские захватчики продолжают активно использовать малые пехотные группы, легкую технику. Они способны инфильтрироваться и проникать в украинские порядки незамеченными, используя лесопосадки.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское наступление продолжается уже три недели и у врага нет прогресса.

15 июня Трегубов сообщил, что россияне ощутимо увеличили интенсивность наступательных действий на Новопавловском направлении, пытаясь прорваться к админграницам Днепропетровщины.

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По словам Зеленского, у российской армии сейчас нет продвижения в направлении Днепропетровщины. Для захватчиков это прежде всего информационно важно, а не стратегически.

В то же время из-за активизации российских войск в приграничье Сумщины на фронте появилось новое направление, которое получило название Северо-Слобожанское.