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Россияне двигаются вперед на Донбассе — Deep State
Это два населенных пункта в Волновахском районе Донецкой области
В ночь на 16 июня 2025 года стало известно о продвижении россиян около двух населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом пишет аналитический и мониторинговый проект DeepState.
"Враг продвинулся возле Бурлацкого и Новополя", — говорится в сообщении.
Эти населенные пункты – в Волновахском районе Донецкой области.
Напомним, что ранее сообщалось, что россияне применяют химическое оружие в Донецкой области .
Боеприпасы, которые используют оккупанты, отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества.