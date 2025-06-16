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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россияне двигаются вперед на Донбассе — Deep State

Это два населенных пункта в Волновахском районе Донецкой области

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

В ночь на 16 июня 2025 года стало известно о продвижении россиян около двух населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом пишет аналитический и мониторинговый проект DeepState.

"Враг продвинулся возле Бурлацкого и Новополя", — говорится в сообщении.

Эти населенные пункты – в Волновахском районе Донецкой области.

Напомним, что ранее сообщалось, что россияне применяют химическое оружие в Донецкой области .

Боеприпасы, которые используют оккупанты, отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества.

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