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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Наступление РФ на Сумщине: сколько сел пришлось эвакуировать

В Сумской области из 60 населенных пунктов, откуда идет эвакуация, уже полностью выехали все жители.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Наступление РФ в Сумской области

Наступление РФ в Сумской области / © Новинарня

В Сумской области из-за наступления РФ под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов. Из 60 — население уехало полностью.

Об этом рассказал начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

По его словам, на этой неделе в Сумской области более 400 человек эвакуировали из пограничных громад. Среди эвакуированных 26 детей. В основном это жители двух районов: Сумского и Шосткинского.

«Люди вынуждены выезжать на более безопасные территории из-за постоянных обстрелов врага гражданской инфраструктуры. В настоящее время подлежит эвакуации населения из 213 населённых пунктов в Сумской области. Всего из опасных территорий выехало уже более 60% жителей. Из 60 населенных пунктов, откуда идет эвакуация, уже полностью выехали все жители», — рассказал Григоров.

По информации местного издания «Кордон. Медиа», вражеская пехота присутствует в таких селах Сумщины:

  • Хотинская громада: Владимировка, Новониколаевка, Алексеевка, Кондратовка, Константиновка, Журавка, Андреевка и Степное.

  • Юноковская громада: Яблунивка, Садки, Локня и Юнаковка.

  • Миропольская громада: Александрия.

  • Краснопольская громада: Проходы, Марьино и Миропольское.

  • Белопольская громада: Рыжевка.

Ранее сообщалось, что РФ перебрасывает силы с юга на Сумщину.

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