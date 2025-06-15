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- Війна
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Наступ РФ на Сумщині: скільки сіл довелося евакуювати
На Сумщині із 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, вже повністю виїхали всі мешканці.
На Сумщині через наступ РФ під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів. Із 60 — населення виїхало повністю.
Про це розповів начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, цього тижня на Сумщині понад 400 людей евакуювали з прикордонних громад. Серед евакуйованих 26 дітей. Здебільшого це мешканці двох районів: Сумського та Шосткинського.
«Люди вимушені виїжджати на більш безпечні території через постійні обстріли ворога цивільної інфраструктури. Наразі підлягає евакуації населення з 213 населених пунктів у Сумській області. Усього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців. Із 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, вже повністю виїхали всі мешканці», — розповів Григоров.
За інформацією місцевого видання «Кордон. Медіа», ворожа піхота присутня у таких селах Сумщини:
Хотінська громада: Володимирівка, Новомиколаївка, Олексіївка, Кіндратівка, Костянтинівка, Журавка, Андріївка та Степне.
Юнаківська громада: Яблунівка, Садки, Локня та Юнаківка.
Миропільська громада: Олександрія.
Краснопільська громада: Проходи, Мар’їне та Миропільське.
Білопільска громада: Рижівка.
Раніше повідомлялося, що РФ перекидає сили з півдня на Сумщину.