Наступ РФ на Сумщині: скільки сіл довелося евакуювати

Наступ РФ на Сумщині / © Новинарня

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На Сумщині через наступ РФ під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів. Із 60 — населення виїхало повністю.

Про це розповів начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, цього тижня на Сумщині понад 400 людей евакуювали з прикордонних громад. Серед евакуйованих 26 дітей. Здебільшого це мешканці двох районів: Сумського та Шосткинського.

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«Люди вимушені виїжджати на більш безпечні території через постійні обстріли ворога цивільної інфраструктури. Наразі підлягає евакуації населення з 213 населених пунктів у Сумській області. Усього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців. Із 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, вже повністю виїхали всі мешканці», — розповів Григоров.

За інформацією місцевого видання «Кордон. Медіа», ворожа піхота присутня у таких селах Сумщини:

Хотінська громада: Володимирівка, Новомиколаївка, Олексіївка, Кіндратівка, Костянтинівка, Журавка, Андріївка та Степне.

Юнаківська громада: Яблунівка, Садки, Локня та Юнаківка.

Миропільська громада: Олександрія.

Краснопільська громада: Проходи, Мар’їне та Миропільське.

Білопільска громада: Рижівка.

Раніше повідомлялося, що РФ перекидає сили з півдня на Сумщину.