Действительно ли на Днепропетровщине нет фортификаций для ВСУ: DeepState провел проверку

Военный ВСУ. / © Associated Press

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Эксперты посетили линии обороны, которые возводятся в Днепропетровской и Донецкой областях, и отметили, что строительство продолжается.

Аналитический портал DeepState опубликовал части обзора состояния инженерно-фортификационных сооружений (ИФС).

Строительство фортификаций в Днепропетровской области. / © t.me/DeepStateUA

"К обороне Днепропетровщины давно готовятся и ИФС там присутствуют. Вопрос качества оценивать не будем, ведь найдутся специалисты, которые смогут отметить какие-то детали, где можно сделать лучше, но скажем точно одно - процесс улучшился и это не может не радовать", - отмечают аналитики.

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Что действительно работает на фронте

На практике себя хорошо зарекомендовали инженерные заграждения, которые не только сдерживают противника, но позволяют поражать его при попытках прорыва. По словам авторов, это подтверждается последними событиями на админгранице, где оккупанты буквально "запутывались в егоге".

"Большое внимание уделяется выстройке инженерных ограждений... которые позволяют задержать врага и производить поражение по нему в процессе преодоления", - говорится в материале.

На второй линии сочетаются различные типы заграждений — противотанковые рвы, бетонные тетраэдры (зубы дракона), егоза, минные поля, а также маскировочные защитные сооружения и блиндажи, обустроенные под землей, учитывающие угрозу FPV-дронов. Фортификация строится посредством эшелонированной обороны, цель которой — истощить противника и нанести ему максимальные потери.

Кто отвечает за строительство :

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Первая линия – под ответственностью боевых подразделений на передовой.

Вторая линия – возводится инженерными подразделениями при поддержке ОВА и государственных ресурсов.

Третья линия – наиболее укрепленная, находится под специальным контролем военных специалистов.

“Большинство процессов зависит от конкретных лиц, которые несут ответственность за свой этап работы… Самое главное здесь – привлекать к ответственности всех, кто пренебрегает своими обязанностями”, – говорят в DeepState.

Ресурсов сейчас хватает, хотя инженеры отмечают, что "всего никогда не будет достаточно". Известно, что враг наблюдает за строительством и пытается поражать технику FPV-дронами, однако защита машин уже существенно улучшена.

Обучаем западных партнеров :

Интересно, что представители стран-партнеров, иногда приобщающихся к обсуждению фортификаций, сами перенимают опыт украинских инженеров.

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"Смешно наблюдать за их учениями, где они размещают командные пункты посреди поля... Они приезжают и сами перенимают определенный боевой опыт", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска продолжают попытки прорыва в Днепропетровскую область, сосредоточив усилия сразу на трех тактических направлениях.