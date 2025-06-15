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DeepState: россияне продвинулись возле Белогоровки, Отрадного и Запорожья
Российские военные пытаются двигаться вперед
Карта боевых действий на фронте обновлена.
Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState.
Согласно информации, враг продвинулся возле Белогоровки, Отрадного и Запорожья (в Донецкой области - ред.).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на некоторых участках фронта Силам обороны удалось остановить врага и восстановить контроль над важными позициями. В частности, восстановлен контроль над Андреевкой.