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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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DeepState: россияне продвинулись возле Белогоровки, Отрадного и Запорожья

Российские военные пытаются двигаться вперед

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState.

Согласно информации, враг продвинулся возле Белогоровки, Отрадного и Запорожья (в Донецкой области - ред.).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на некоторых участках фронта Силам обороны удалось остановить врага и восстановить контроль над важными позициями. В частности, восстановлен контроль над Андреевкой.

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Дата публикации
Количество просмотров
206
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