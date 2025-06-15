Израиль призывает США вступить в войну с Ираном для ликвидации ядерной программы

Флаг Израиля / © Getty Images

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По словам двух израильских чиновников, Израиль за последние 48 часов обращался в администрацию Трампа с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать свою ядерную программу.

Об этом пишет Axios.

Израилю не хватает бомб для уничтожения бункеров и крупных бомбардировщиков, необходимых для уничтожения иранского объекта обогащения урана Фордо, встроенного в гору и глубоко под землей. США имеют оба в пределах досягаемости полета от Ирана.

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Но администрация Трампа пока дистанцировалась от операции Израиля и утверждала, что было бы незаконно для Ирана ответить ударом по американским целям.

Прямое нападение на Иран, даже если участие США ограничивается бомбардировкой одного объекта, напрямую втянет США в войну.

Однако если Фордо останется функционировать после завершения операции, Израиль не достигнет своей цели ликвидировать ядерную программу Ирана.

Израильский чиновник заявил, что США могут присоединиться к операции, и что президент Америки Дональд Трамп даже предположил, что сделает это, если будет необходимо, в недавнем разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

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В то же время чиновник Белого дома возразил это в пятницу. Второй американский чиновник подтвердил в субботу, что Израиль призвал администрацию Трампа присоединиться к войне, но сказал, что в настоящее время администрация не рассматривает этот вопрос.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил Axios, что "что бы ни произошло сегодня, этого невозможно предотвратить", имея в виду атаки Израиля.

"Но мы имеем возможность договориться об успешном мирном урегулировании этого конфликта, если Иран этого желает. Самый быстрый способ для Ирана достичь мира – это отказаться от своей программы ядерного оружия", – добавил высокопоставленный чиновник.

Израильские чиновники поднимали идею участия США в уничтожении Фордо с американскими коллегами с начала операции Израиля.

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Израильский источник заявил, что США рассматривают эту просьбу, и подчеркнул, что Израиль надеется на согласие Трампа.

Как мы писали ранее, по данным Fox News, Израиль 14 июня нанес удар по иранской газовой инфраструктуре вблизи Бандар-Аббаса. По словам израильских чиновников, удар имел целью отправить сигнал чиновникам в Тегеране.