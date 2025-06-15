Астрологический прогноз на 15 июня

Золотой паук / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день негативной энергетики категорически не подходит для общения: велика вероятность недоразумений, которые приведут к серьезным конфликтам.

Символ дня: Золотой паук.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой – защищает от негативных эмоций и стресса.

Счастливые камни дня: красный оникс, зеленый гранат.

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За какую часть тела отвечает: пупок.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, можно длиться очень долго, поэтому медлить с ее лечением не стоит.

Питание дня: нежелательно употреблять молоко и хлеб.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: можно прививать и обрезать деревья, бороться с насекомыми и вредителями.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие силу огня.

Сны дня: сны нынешней ночи необходимо правильно их расшифровать, тогда они станут источником важной информации.

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми.

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Цитата дня: «Религия заключается в добре, а не в жалкой теологической болтовне» (Вольтер).

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