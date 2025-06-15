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Астрологический прогноз на 15 июня
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день негативной энергетики категорически не подходит для общения: велика вероятность недоразумений, которые приведут к серьезным конфликтам.
Символ дня: Золотой паук.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой – защищает от негативных эмоций и стресса.
Счастливые камни дня: красный оникс, зеленый гранат.
За какую часть тела отвечает: пупок.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, можно длиться очень долго, поэтому медлить с ее лечением не стоит.
Питание дня: нежелательно употреблять молоко и хлеб.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно прививать и обрезать деревья, бороться с насекомыми и вредителями.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие силу огня.
Сны дня: сны нынешней ночи необходимо правильно их расшифровать, тогда они станут источником важной информации.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми.
Цитата дня: «Религия заключается в добре, а не в жалкой теологической болтовне» (Вольтер).
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