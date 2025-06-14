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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Туск заявил о близости глобальной войны

Премьер Польши призывает к объединению Европы и США "чтобы остановить эскалацию".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Туск.

Дональд Туск. / © Associated Press

Обострение на Ближнем Востоке, которое произошло между Израилем и Ираном, может обернуться глобальным конфликтом

Об этом польский премьер-министр Дональд Туск написал в X.

По его словам, противостояние между Израилем и Ираном "двигается к полномасштабной войне в регионе, которая может дестабилизировать весь мир".

"Со времен Второй мировой войны мы еще не были так близки к глобальному конфликту", – отметил он.

Туск призвал Европу и США объединить свои усилия, чтобы остановить дальнейшую эскалацию.

Напомним, 13 июня на Ближнем Востоке с новой силой разразился новый конфликт. СМИ сообщают, что израильтяне уничтожили ПВО Ирана и его ядерную инфраструктуру, тем временем в Израиле ночью был прилет по зданию министерства обороны в Тель-Авиве.

Иран пригрозил США, Британии и Франции. Тегеран заявил, что их военные будут атаковать корабли и базы этих стран в регионе, если они не отступят и помогут приостановить удары по Израилю.

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