Туск заявив про близькість глобальної війни

Дональд Туск. / © Associated Press

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Загострення на Близькому Сході, що сталося між Ізраїлем та Іраном, може обернутися глобальним конфліктом

Про це польський прем’єр-міністр Дональд Туск написав в Х.

З його слів, протистояння між Ізраїлем та Іраном "рухається до повномасштабної війни в регіоні, яка може дестабілізувати весь світ".

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"З часів Другої світової війни ми ще не були так близькі до глобального конфлікту", – зазначив він.

Туск закликав Європу та США об'єднати свої зусилля, "щоб зупинити подальшу ескалацію".

Нагадаємо, 13 червня на Близькому Сході з новою силою спалахнув новий конфлікт. ЗМІ повідомляють, що ізраїльтяни знищили ППО Ірану і його ядерну інфраструктуру, тим в часом в Ізраїлі вночі був приліт по будівлі міністерства оборони в Тель-Авіві,

Зауважимо, що Іран пригрозив США, Британії та Франції. Тегеран заявив, що їхні військові будуть атакувати кораблі та бази цих країн в регіоні, якщо вони не відступлять і допоможуть зупинити удари по Ізраїлю.

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