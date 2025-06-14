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Туск заявив про близькість глобальної війни
Прем’єр Польщі закликає до об’єднання Європи і США, "щоб зупинити ескалацію".
Загострення на Близькому Сході, що сталося між Ізраїлем та Іраном, може обернутися глобальним конфліктом
Про це польський прем’єр-міністр Дональд Туск написав в Х.
З його слів, протистояння між Ізраїлем та Іраном "рухається до повномасштабної війни в регіоні, яка може дестабілізувати весь світ".
"З часів Другої світової війни ми ще не були так близькі до глобального конфлікту", – зазначив він.
Туск закликав Європу та США об'єднати свої зусилля, "щоб зупинити подальшу ескалацію".
Нагадаємо, 13 червня на Близькому Сході з новою силою спалахнув новий конфлікт. ЗМІ повідомляють, що ізраїльтяни знищили ППО Ірану і його ядерну інфраструктуру, тим в часом в Ізраїлі вночі був приліт по будівлі міністерства оборони в Тель-Авіві,
Зауважимо, що Іран пригрозив США, Британії та Франції. Тегеран заявив, що їхні військові будуть атакувати кораблі та бази цих країн в регіоні, якщо вони не відступлять і допоможуть зупинити удари по Ізраїлю.