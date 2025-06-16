"Прощай, Бразилия": супруга посла рассказала, чем ее удивила страна

Андрей и Светлана Мельники

Реклама

Жена украинского дипломата Андрея Мельника Светлана Мельник поделилась впечатлениями от их почти двухлетнего пребывания в Бразилии, где муж работал в должности посла.

Об этом она рассказала в Facebook.

Светлана уточнила, что они с мужем провели в Бразилии год и девять месяцев. Бразилию она назвала «страной глубоких контрастов».

Реклама

«Бразилия — это страна, где рай и ад всегда совсем рядом. Поразительная красота — и глубокие социальные раны. Неистовое жизнелюбие — и тяжелая ежедневная борьба. Но именно в этом внутреннем напряжении Бразилии ее правда, ее сила, ее уникальность. Бразильцы — народ, который невозможно не любить. Природа, захватывающая до слез. Истории, которые хочется слушать и рассказывать дальше», — говорит жена Андрея Мельника.

Она признала, что позиция бразильских властей к Украине «была и будет оставаться такой, что не может не разочаровывать».

«Более того, она безразлична, арогантна, даже откровенно брутальна. К сожалению, в ближайшие годы она вряд ли изменится к лучшему для нас», — отметила Светлана.

Особую жену дипломата отметила украинская община Бразилии.

Реклама

«Это невероятно искренние и сильные люди. Их судьбы, воспоминания, невидимый ежедневный труд за место под тропическим солнцем — это те истории, которые заслуживают услышания. Ведь вспоминать и рассказывать о Бразилии — это мой способ сказать всем бразильским украинцам: большое спасибо! Без вас адаптация и жизнь в Бразилии были бы на порядок более тяжелыми. Вы все — наша миллионная община — были неотъемлемой частью истории этой совместной борьбы», — подытожила она.

Напомним, что в апреле президент Владимир Зеленский уволил дипломата Андрея Мельника с должности посла в Бразилии и назначил на другую должность — постоянного представителя Украины при ООН.

Ранее Андрей Мельник занимал должность замминистра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. С 2014-го по 2022 год Мельник был послом Украины в Германии.