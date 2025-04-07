Дипломат Андрей Мельник / © Посольство ФРГ в Украине

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Президент Владимир Зеленский уволил дипломата Андрея Мельника с должности посла в Бразилии и назначил на другую должность — постоянного представителя Украины при ООН.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

«Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Бразилия», — говорится в указе главы государства.

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Другим указом, опубликованным на сайте главы государства, Андрей Мельник назначен постоянным представителем Украины при ООН.

Что известно об Андрее Мельнике

Ранее Андрей Мельник занимал должность замминистра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. С 2014 по 2022 год Мельник был послом Украины в Германии.

Во время работы послом Украины в ФРГ он резко критиковал Берлин и лично канцлера Олафа Шольца за недостаточное количество предоставленных вооружений. Он сравнивал тогдашнего немецкого канцлера с «обиженной ливерной колбасой», употребив острый немецкий фразеологизм в адрес главы правительства ФРГ, что означает безосновательное оскорбление.

Такодж Мельник заявлял, что пробивает «Берлинскую стену нерешительности в снабжении оружием».

Уже на посту посла Украины в Бразилии Андрей Мельник «послал к черту» депутата Бундестага Ральфа Штегнера из-за его скандального заявления о решении США поставлять Киеву кассетные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский назначил экс-прокурора Костина на два важных поста.