Дипломат Андрій Мельник / © Посольство ФРН в Україні

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Президент Володимир Зеленський звільнив дипломата Андрія Мельника з посади посла у Бразилії і призначив на іншу посаду — постійного представника України при ООН.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

«Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія», — йдеться в указі глави держави.

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Іншим указом, опублікованим на сайті глави держави, Андрія Мельника призначено постійним представником України при ООН.

Що відомо про Андрія Мельника

Раніше Андрій Мельник обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Від 2014-го до 2022 року Мельник був послом України в Німеччині.

За часи роботи послом України у ФРН він доволі різко критикував Берлін та особисто канцлера Олафа Шольца за недостатню кількість наданих озброєнь. Він порівнював тодішнього німецького канцлера з «ображеною ліверною ковбасою», вживши гострий німецький фразеологізм на адресу голови уряду ФРН, що означає безпідставну образу.

Також Мельник заявляв, що пробиває «Берлінську стіну нерішучості в постачанні зброї».

Вже перебуваючи на посаді посла України в Бразилії, Андрій Мельник «послав до дідька» депутата Бундестагу Ральфа Штегнера через його скандальну заяву щодо рішення США постачати Києву касетні боєприпаси.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський призначив експрокурора Костіна на дві важливі посади.