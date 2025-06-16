Погода в Украине / © ТСН

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В ближайшие недели на погоду в Украине будут влиять волны атмосферных фронтов, которые принесут прохладу и осадки. Летнее тепло вернется только в воскресенье, 23 июня. Прогноз погоды подготовила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Об этом пишет NV.

По словам Натальи Птухи, воздух не будет прогреваться достаточно, чтобы считаться летним. Погода будет неустойчивой из-за чередования нескольких атмосферных фронтов. Они будут двигаться с северо-запада на юго-восток через всю страну, периодически вызывая кратковременные дожди, местами даже с грозами.

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Поэтому атмосферное давление и температура воздуха, особенно дневная, будут колебаться. Это будет особенно ощутимо в западных и северных областях.

17 июня: первый атмосферный фронт принесет дожди в западные области ночью, а днем — в северные, центральные и восточные.

18 июня: осадки ожидаются на востоке страны и в Приазовье.

19 июня: новый атмосферный фронт с северо-запада принесет очередные кратковременные дожди, а иногда и грозы, по всей Украине, кроме южных регионов.

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20 июня: пройдет дождь в южных, северных и восточных регионах.

21 июня: осадки прогнозируются в большинстве областей страны.

«Все эти дожди преимущественно небольшие, то есть каких-то интенсивных осадков не ожидаем, но, как говорится, накрапать будет», — подытожила Наталья Птуха.

Температурные колебания

Начало недели (до пятницы): ночная температура почти везде составит +12…+17°C. На побережье морей будет немного теплее — до +21°C. Днем ожидается +20…+29°C.

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20-21 июня: ощутимо похолодает. В западных, северных и частично центральных областях ночью будет +8…+14°C, днем — +14…+20°C. На юге будет теплее: ночью 21 июня +11…+16°C, а днем — +21…+26°C. «К концу недели даже в южных областях несколько снизится температура», — добавила синоптик.

В начале следующей недели возможно определенное повышение атмосферного давления. Это означает, что осадки постепенно прекратятся, а температура медленно поползет вверх.

Погода в Киеве и Киевской области

17 июня: в столице и области ожидается кратковременный дождь. Ночью +14…+16°C, днем +22…+24°C.

18 июня: будет сухо и немного теплее — около +25°C днем.

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19 июня: снова небольшой дождь, температура останется в пределах +22…+24°C.

20-21 июня: снова будет дождь. Температура воздуха немного снизится: ночью +10…+12°C, а днем +16…+18°C.

«А с воскресенья начнется постепенное повышение температурных показателей», — отметила Птуха.

Ранее сообщалось, что в целом июнь 2025 года ожидается теплее обычного.

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«Средняя месячная температура предполагается 19–23°, в горных районах 15–16°, что на 1,5–2° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 45–82 мм, в Карпатах и местами в Прикарпатье 103–152 мм, что в пределах нормы», — говорится в сообщении.