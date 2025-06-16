Прогноз погоды в Украине на неделю: синоптик рассказала, чего ожидать

Погода в Украине / © ТСН

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Погода в Украине 16-22 июня в Украине будет жаркой. 20 июня похолодает (кроме юга), а периодические дожди — преимущественно по северу страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 17 июня, дожди с грозами пройдут в центральных областях, утром — на севере, вечером — на востоке, на юге — только на Одесщине.

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Ветер будет северо-западным, временами порывистым.

Днем ожидается +21+26 градусов, на юге +25+30 градусов.

Небольшая более свежая полоса вытянется от Черниговщины через восточную Киевщину до Черкасщины, +17+22 градуса. Карта.

«В Киеве 17 июня утром пройдет дождь, вероятно с грозой, днем без существенных осадков. Температура воздуха будет +22+24 градуса», — говорит Диденко.

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Только 20 и 21 июня похолодает на несколько градусов.

Как сообщалось, стало известно о неожиданном изменении погоды в Украине. Так, понедельник, 16 июня, принесет Украине преимущественно теплую, но разную по характеру погоду в зависимости от региона. На Правобережье — в западных и центральных областях — ожидается сухая и солнечная погода. В то же время, на Левобережье, в частности в восточных и северо-восточных регионах, возможны дожди.

Ветер в большинстве областей будет оставаться порывистым. На западе страны, а также в Луганской и Донецкой областях, ветер будет умеренный, без сильных порывов. Температура воздуха в течение дня в основной части Украины составит +22…+27 градусов. В восточных областях — от +19 до +22 градусов.

Констатируется, что существенного повышения температуры в ближайшее время не ожидается. Жара, характерная для лета, будет только местами на юге страны, где температура воздуха может подняться до +28…+30 градусов.

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