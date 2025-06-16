Иран запустил новую волну ракет по Израилю

Израиль. / © Associated Press

Реклама

В понедельник, 16 июня, Иран запустил новые ракеты по Израилю. В нескольких районах на севере страны была объявлена тревога

Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

"Военно-воздушные силы работают над перехватом и атаками, где это необходимо для устранения угрозы", - отмечают военные.

Реклама

ЦАХАЛ подчеркивает, что оборона не герметична, а “поэтому указания Командования тыла должны продолжаться”.

Напомним, ночью 13 июня Израиль снова мощно атаковал Иран. С этого времени страны обмениваются взаимными атаками. Около 20 человек погибли в результате иранских ракетных ударов по израильским городам с начала конфликта.

Тем временем минувшей ночью ЦАХАЛ нанес удары по объектам ракет класса "земля-земля" в Иране. Также израильские военные добавили, что командование внутреннего фронта приказало жителям нескольких районов страны оставаться вблизи защищенных зон.

Также в Сети появилось видео, как Израиль ударил по гостелевидению Ирана. На кадрах видно, как сначала телеведущая что-то эмоционально и воинственно рассказывает зрителям. Как вдруг в студии потемнело.

Реклама

Дата публикации 13:50, 16.06.25 Количество просмотров 36 Погибли 5 украинцев, никаких переговоров, США передают оружие - Израиль прямо сейчас