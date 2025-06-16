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Иран запустил новую волну ракет по Израилю
Иранские военные снова наносят ракетные удары. Во многих городах Израиля раздаются сирены.
В понедельник, 16 июня, Иран запустил новые ракеты по Израилю. В нескольких районах на севере страны была объявлена тревога
Об этом сообщает Армия обороны Израиля.
"Военно-воздушные силы работают над перехватом и атаками, где это необходимо для устранения угрозы", - отмечают военные.
ЦАХАЛ подчеркивает, что оборона не герметична, а “поэтому указания Командования тыла должны продолжаться”.
Напомним, ночью 13 июня Израиль снова мощно атаковал Иран. С этого времени страны обмениваются взаимными атаками. Около 20 человек погибли в результате иранских ракетных ударов по израильским городам с начала конфликта.
Тем временем минувшей ночью ЦАХАЛ нанес удары по объектам ракет класса "земля-земля" в Иране. Также израильские военные добавили, что командование внутреннего фронта приказало жителям нескольких районов страны оставаться вблизи защищенных зон.
Также в Сети появилось видео, как Израиль ударил по гостелевидению Ирана. На кадрах видно, как сначала телеведущая что-то эмоционально и воинственно рассказывает зрителям. Как вдруг в студии потемнело.