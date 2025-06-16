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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Иран снова атаковал Израиль: количество погибших растет

Иран нанес новый удар по Израилю

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Израиль

Израиль / © из соцсетей

16 человек погибли в результате иранских ракетных ударов по городам Израиля с начала конфликта. Из Ирана было выпущено около 30 снарядов, из которых не менее 9 достигли цели, по информации местных СМИ.

В Тель-Авиве ракета попала в многоэтажку, в результате чего десятки людей пострадали в трех районах города. Ранее сообщалось о прилете в Хайфе, где после повреждения электростанции произошел сбой света.

В то же время, иранский корпус стражей исламской революции утверждает, что обстреляли израильскую авиабазу "Наватим" в Негеве.

Напомним, ранее Израиль призвал Соединенные Штаты присоединиться к своей новой военной кампании против Ирана.

Поздно вечером 14 июня Иран нанес удары беспилотниками и ракетами по Израилю . Израильский канал 13 ссылается на "начальные сообщения" о том, что иранские ракеты поразили северный прибрежный город Хайфа и соседний город Тамра.

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