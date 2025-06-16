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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2473
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Украину дронами: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 16 июня 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.

  • Борисполь (Киевщина);

  • Черкасщина/Винничина;

  • Канев (Черкащина);

  • Киев/Бровары;

  • Виннитчина, Кировоградщина;

  • Черкассы;

  • Житомирщина;

  • Сумы;

  • Белая Церковь (Киев);

  • Черниговщина;

  • Полтавщина;

  • Жашков (Черкащина);

  • Ровенщина;

  • Павлоград;

  • Хмельницкая область;

  • Запорожье/р-н;

  • Желтые Воды (Днепропетровщина;

  • Сyмщина;

  • Покровский р-н (Донеция);

  • Лозовая/р-н (Харьковщина);

  • Краматорск (Донецк).

Напомним, что из-за российской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья.

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