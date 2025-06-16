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- Украина
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Россия атаковала Украину дронами: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.
В ночь на 16 июня 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.
Борисполь (Киевщина);
Черкасщина/Винничина;
Канев (Черкащина);
Киев/Бровары;
Виннитчина, Кировоградщина;
Черкассы;
Житомирщина;
Сумы;
Белая Церковь (Киев);
Черниговщина;
Полтавщина;
Жашков (Черкащина);
Ровенщина;
Павлоград;
Хмельницкая область;
Запорожье/р-н;
Желтые Воды (Днепропетровщина;
Сyмщина;
Покровский р-н (Донеция);
Лозовая/р-н (Харьковщина);
Краматорск (Донецк).
Напомним, что из-за российской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья.