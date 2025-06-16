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- Укрaїнa
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Росія атакувала Україну дронами: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 16 червня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.
Бориспіль (Kиївщина);
Черкaщина/Вінничина;
Канів (Черкaщина);
Kиїв/Бровари;
Вінниччина, Кіровoградщина;
Черкaси;
Житомирщинa;
Суми;
Біла Церква (Kиївщина);
Чернігівщина;
Полтавщина;
Жашків (Черкaщина);
Рiвненщинa;
Павлоград;
Xмельниччинa;
Запоріжжя/р-н;
Жовті Води (Дніпропетровщина;
Сyмщина;
Покровський р-н (Донеччина);
Лозова/р-н (Хaркiвщина);
Краматорськ (Донеччина).
Нагадаємо, що через російську атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя.