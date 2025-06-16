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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2473
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1 хв

Росія атакувала Україну дронами: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 16 червня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.

  • Бориспіль (Kиївщина);

  • Черкaщина/Вінничина;

  • Канів (Черкaщина);

  • Kиїв/Бровари;

  • Вінниччина, Кіровoградщина;

  • Черкaси;

  • Житомирщинa;

  • Суми;

  • Біла Церква (Kиївщина);

  • Чернігівщина;

  • Полтавщина;

  • Жашків  (Черкaщина);

  • Рiвненщинa;

  • Павлоград;

  • Xмельниччинa;

  • Запоріжжя/р-н;

  • Жовті Води (Дніпропетровщина;

  • Сyмщина;

  • Покровський р-н (Донеччина);

  • Лозова/р-н (Хaркiвщина);

  • Краматорськ (Донеччина).

Нагадаємо, що через російську атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя.

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