Астрологический прогноз на 16 июня

Парящий орел / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: чем бы мы сегодня ни занимались, нельзя в противном случае можно все испортить.

Символ дня: Парящий орел.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий – обеспечивает защиту и спокойствие.

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

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За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, могут затянуться надолго, поэтому нужно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на диету.

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайне необходимости.

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Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды.

Магия и мистика дня: хороший результат дадут ритуалы, использующие магическую силу полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку, как изменить жизнь к лучшему.

Табу дня: необходимо опасаться высоты.

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Цитата дня: «Опасно скрещивать невежество и упорство» (Уоррен Баффет).