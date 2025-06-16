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- Астрология
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Астрологический прогноз на 16 июня
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: чем бы мы сегодня ни занимались, нельзя в противном случае можно все испортить.
Символ дня: Парящий орел.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий – обеспечивает защиту и спокойствие.
Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, могут затянуться надолго, поэтому нужно сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на диету.
Стрижка дня: стричься можно только в случае крайне необходимости.
Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды.
Магия и мистика дня: хороший результат дадут ритуалы, использующие магическую силу полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку, как изменить жизнь к лучшему.
Табу дня: необходимо опасаться высоты.
Цитата дня: «Опасно скрещивать невежество и упорство» (Уоррен Баффет).