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В российском Орле слышны взрывы: громко в районе нефтебазы
Неизвестные дроны атакуют российский город.
Несколько взрывов прогремели над городом Орел. По предварительным данным, сработала система ПВО в районе местной нефтебазы.
Об этом сообщили очевидцы.
Местные жители рассказали, что слышали по меньшей мере четыре взрыва над городом. Были видны несколько вспышек в небе в районе местной нефтебазы. По предварительным данным, сработала система ПВО на атаку БПЛА.
Пока официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.
Очевидцы утверждают, что слышали не менее 15 взрывов.
Напомним, что ранее сообщалось, что россияне применяют химическое оружие в Донецкой области.
Боеприпасы, которые используют оккупанты, отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества.