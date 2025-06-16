ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
21
Время на прочтение
1 мин

В российском Орле слышны взрывы: громко в районе нефтебазы

Неизвестные дроны атакуют российский город.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Несколько взрывов прогремели над городом Орел. По предварительным данным, сработала система ПВО в районе местной нефтебазы.

Об этом сообщили очевидцы.

Местные жители рассказали, что слышали по меньшей мере четыре взрыва над городом. Были видны несколько вспышек в небе в районе местной нефтебазы. По предварительным данным, сработала система ПВО на атаку БПЛА.

Пока официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Очевидцы утверждают, что слышали не менее 15 взрывов.

Напомним, что ранее сообщалось, что россияне применяют химическое оружие в Донецкой области.

Боеприпасы, которые используют оккупанты, отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie