В российском Орле слышны взрывы: громко в районе нефтебазы

Дрон / © ТСН.ua

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Несколько взрывов прогремели над городом Орел. По предварительным данным, сработала система ПВО в районе местной нефтебазы.

Об этом сообщили очевидцы.

Местные жители рассказали, что слышали по меньшей мере четыре взрыва над городом. Были видны несколько вспышек в небе в районе местной нефтебазы. По предварительным данным, сработала система ПВО на атаку БПЛА.

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Пока официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Очевидцы утверждают, что слышали не менее 15 взрывов.

Напомним, что ранее сообщалось, что россияне применяют химическое оружие в Донецкой области.

Боеприпасы, которые используют оккупанты, отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества.

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