Три знака, которым сегодня не стоит выходить из дома

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Содержание Близнецы Лев Дева

Сегодня, 16 июня, удалятся далеко от дома звезды не рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но трем из них, несмотря на понедельник, вообще не стоит его не покидать.

Близнецы

Близнецы, уйдя от собственного дома, непременно попадут в историю: с большой долей вероятности они столкнуться с кем-то из старых — или новых — знакомых, общение с которыми не предвещает им ничего хорошего — значит, нужно сидеть в родных стенах и никуда не ходить.

Лев

Львам звезды настоятельно рекомендуют заняться делом, которое они могут счесть ниже своего достоинства — навести в доме идеальный порядок. Оно сослужит им двойную службу: и дышать в доме сразу станет легче, и уходить из него — как советуют в это день звезды — не придется.

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Дева

Девам, дом которых содержится в идеальном порядке, тоже найдут поле для деятельности– им, наконец-то, можно будет рассортировать имеющиеся у них в шкафу или гардеробной вещи на нужные и ненужные, отказавшись, наконец, от тех, которые только захламляют пространство.