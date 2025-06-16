Три знаки, яким сьогодні не варто виходити з дому

Гороскоп / © Credits

Реклама

Зміст Близнята Лев Діва

Сьогодні, 16 червня, віддалятися далеко від дому зірки не рекомендують представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них, незважаючи на понеділок, взагалі не варто його не залишати.

Близнята

Близнята, залишивши власний дім, неодмінно потраплять в історію: з великою ймовірністю вони зіткнуться з кимось із старих — чи нових — знайомих, спілкування з якими не віщує їм нічого доброго — отже, треба сидіти в рідних стінах і нікуди не ходити.

Лев

Левам зірки наполегливо рекомендують зайнятися справою, яку вони можуть вважати нижчою за свою гідність — навести в домі ідеальний лад. Вона прислужиться їм двічі: і дихати в домі одразу стане легше, і йти з нього — як радять цього дня зірки — не доведеться.

Реклама

Діва

Діви, дім яких перебуває в ідеальному ладі, теж знайдуть поле для діяльності — їм, нарешті, можна буде розсортувати наявні у них в шафі або гардробній речі на потрібні і непотрібні, відмовившись, нарешті, від тих, які тільки захаращують простір.