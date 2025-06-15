Израиль просил США присоединиться к войне против Ирана: согласился ли Трамп

Трамп отказался встроить в войну против Ирана / © Associated Press

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Израиль призвал Соединенные Штаты присоединиться к своей новой военной кампании против Ирана, но США пока не рассматривают такой шаг.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Запрос Израиля и позиция США

По информации анонимных источников в израильском правительстве, за последние 48 часов Израиль обратился к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой присоединиться к его атаке на ядерные и военные объекты Исламской Республики.

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Американский чиновник в свою очередь подтвердил запрос Израиля, но отметил, что администрация Трампа пока не рассматривает возможность присоединения к конфликту.

По информации CNN, президент Дональд Трамп заявил, что США «не имеют ничего общего с нападением на Иран сегодня вечером» в своем сообщении на платформе социальных сетей Truth Social, предупредив Тегеран не ввязывать США в конфликт.

«Если на нас нападет Иран любым способом, вся сила и мощь Вооруженных сил США обрушится на вас на невиданном ранее уровне. Однако мы можем легко достичь соглашения между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту», – сказал Трамп.

Израиль, по данным источника, стремится к американской помощи прежде всего для уничтожения подземного объекта по обогащению урана в Фордо, который может быть за пределами военных возможностей Израиля, если он будет действовать своими силами.

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Заявления Белого дома и возможные переговоры

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что «что бы ни произошло» с ударами Израиля по Ирану, «это нельзя предотвратить», но Иран имеет возможность быстро прекратить израильские атаки.

«У нас есть возможность договориться об успешном мирном урегулировании этого конфликта, если Иран будет готов. Самый быстрый способ для Ирана достичь мира – это отказаться от своей программы ядерного оружия», – добавил чиновник.

Также известно, что Трамп недавно сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США рассмотрят возможность нанести удар по объекту Фордо, если такой шаг станет необходимым для предотвращения Тегерана в получении ядерного оружия. Эту информацию подтвердили израильские чиновники.

Тем не менее, Белый дом официально опроверг, что Трамп рассматривает любой удар США по Ирану, заявив, что такая атака сейчас не ко времени.

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Напомним, в Израиле увеличилось количество погибших в результате атаки Ирана, почти 200 человек получили ранения. Десятки людей до сих пор считаются пропавшими.