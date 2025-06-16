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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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197
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1 хв

Чому США не підтримують Україну так, як Ізраїль – відповідь авторитетного експерта WP

Сполучені штати непохитні у своїй підтримці Ізраїлю, зокрема під час президентсва Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Сполучені Штати Америки

Сполучені Штати Америки / © Associated Press

Адміністрація Дональда Трампа, схоже, не збираєтсья підтримувати Україну так як Ізраїль. Причини такої поведінки адміністрації у Вашингтоні є незрозумілими навіть для досвідчених експертів в міжнародній політиці.

Колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус під час спілкування з читачами не зміг пояснити настільки різне ставлення Сполучених штатів до Ізраїлю та України.

Один з читачів поставив запитання, чому Трампове «never again» стосується лише підтримки Києва, а ось Ізраїль Вашнгтон підтримує всіма можливими способами.

«Я абсолютно не можу цього пояснити. Дійсно, це незрозуміло», — відповів колумніст.

Перед цим Ігнатіус зазначив, що США все ж продовжують ділитися з Україною розвідувальною інформацією.

«Україна все ще отримує інформацію з американських супутників і систем збору», — написав Девід Ігнатіус.

Зазначимо, що сьогодні, 16 червня, президент України Володимир Зеленський, під час візиту в Австрію, визнав, що без допомоги від США державі було б дуже складно жити і боротися за життя.

Президент наголосив, що зараз навіть не йдеться про нову допомогу, а більше про готовність України придбати оборонний пакет у США. Саме про це він хоче поговорити з президентом США під час майбутньої зустрічі.

Тим часом Дональд Трамп заявляє, що змусить Іран та Ізраїль підписати мирну угоду. За словами американського лідера, Сполучені штати не залучені у конфлікт на Близькому Сході але «моджуть втрутитися».

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