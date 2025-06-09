Ілон Маск / © Associated Press

Реклама

Подальший розвиток конфлікту між Ілоном Маском і Дональдом Трампом може призвести до загострення або до формування політичної конкуренції.

Про в етері Еспресо заявила міжнародна експертка й кандидатка політичних наук Марія Гелетій.

«Я думаю, що точно з цього конфлікту щось може бути, тому що, по-перше, обидві фігури дуже відомі і в певному сенсі впливові. Тому, я думаю, тут все залежить від того, як будуть розвиватися події, як взагалі Трамп буде вести себе по відношенню до Маска», — зазначила вона.

Реклама

На її думку, Трамп цілком може вдатися до радикальних дій.

«Наприклад, він теж може вживати якихось заходів для того, щоб зробити його життя неможливим, для того, щоб закрити йому, так би мовити, рота. Але я думаю також, що якщо не буде ніяких подальших кроків, вони можуть або покращити свої відносини якимось чином, або це буде розгортатися. І, скажімо, Маск може йому встановити потім якусь загрозу вже політичну», — сказала Гелетій.

Вона також вважає, що Маск здатен мобілізувати навколо себе значну аудиторію прихильників, які поділяють його погляди.

«Він є от такою особистістю достатньо значущою, тому що його все-таки досягнення, які він має, я говорю про професійні, вони достатньо впливові, вони змінили багато чого в світі. Тому я думаю, що він може коло себе об’єднати людей і, скажімо, або він стане силою якоюсь політичною, або він створить, як він говорив, що в Америці час зробити третю політичну силу», — пояснила експертка.

Реклама

За її словами, така альтернатива може бути затребуваною в умовах політичної кризи в США.

«Власне, та система, яка існує зараз в США, вона не до кінця ефективна, як показує практика. І зараз, я би сказала, криза, власне, їхньої партійної системи. Тому що ні одна з партій не може запропонувати щось нового своєму електорату. І це може бути те, що він стане якоюсь противагою Трампу чи взагалі республіканцям у майбутньому», — підсумувала Марія Гелетій.

Раніше повідомлялося, що мільярдер Ілон Маск, ймовірно, не буде створювати власну політичну партію у США. Натомість він може обрати інший шлях — фінансувати окремих «дисидентів» у Республіканській партії.

Ми раніше інформували, що після публічних атак мільярдера Ілона Маска президент США Дональд Трамп назвав його «завзятим наркоманом» у телефонній розмові.

Реклама