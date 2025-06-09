Илон Маск / © Associated Press

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Дальнейшее развитие конфликта между Илоном Маском и Дональдом Трампом может привести к обострению или формированию политической конкуренции.

Об этом в эфире Эспрессо заявила международная эксперт и кандидат политических наук Мария Гелетий.

«Я думаю, что точно из этого конфликта что-то может быть, потому что, во-первых, обе фигуры очень известны и в известном смысле влиятельны. Поэтому, я думаю, здесь все зависит от того, как будут развиваться события, как вообще Трамп будет вести себя по отношению к Маске», — отметила она.

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По ее мнению, Трамп вполне может прибегнуть к радикальным действиям.

«Например, он тоже может принимать какие-то меры для того, чтобы сделать его жизнь невозможной, для того, чтобы закрыть ему, так сказать, рот. Но я думаю также, что если не будет никаких дальнейших шагов, они могут либо улучшить свои отношения каким-либо образом, либо это будет разворачиваться. И, скажем, Маск может ему установить потом какую-то уже политическую угрозу», — сказала Гелетий.

Она также считает, что Маск способен мобилизовать вокруг себя значительную аудиторию поклонников, разделяющих его взгляды.

«Он является такой личностью достаточно значимой, потому что его все-таки достижения, которые он имеет, я говорю о профессиональных, они достаточно влиятельны, они изменили многое в мире. Поэтому я думаю, что он может вокруг себя объединить людей и, скажем, либо он станет силой какой-то политической, либо он создаст, как он говорил, что в Америке пора сделать третью политическую силу», — объяснила экспертка.

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По ее словам, такая альтернатива может быть востребована в условиях политического кризиса в США.

«Собственно, система, которая существует сейчас в США, она не до конца эффективна, как показывает практика. И сейчас, я бы сказала, кризис собственно их партийной системы. Потому что ни одна из партий не может предложить что-либо новому своему электорату. И это может быть то, что он станет каким-то противовесом Трампу или вообще республиканцам в будущем», — подытожила Мария Гелетий.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск, вероятно, не будет создавать свою политическую партию в США. Он может выбрать другой путь — финансировать отдельных «диссидентов» в Республиканской партии.

Мы ранее информировали, что после публичных атак миллиардера Илона Маска президент США Дональд Трамп назвал его «упорным наркоманом» в телефонном разговоре.

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