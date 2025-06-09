ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
144
Время на прочтение
1 мин

Российские Ту-22М3 совершили ракетный удар в Черном море.

Российские стратегические бомбардировщики нанесли ракетный удар по целям в Черном море.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ту-22М3

Ту-22М3

Российские бомбардировщики Ту-22М3 в ночь на 9 июня атаковали ракетами цели в Черном море.

Об этом идет речь в сообщении мониторинговых каналов.

В сообщении указывается, что самолеты выпустили 4 ракеты Х-22, атаковавшие цели в Черном море.

После этого борта Ту-22М3 развернулись в сторону места базирования в Энгельсе.

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 9 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 9 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie