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Российские Ту-22М3 совершили ракетный удар в Черном море.
Российские стратегические бомбардировщики нанесли ракетный удар по целям в Черном море.
Российские бомбардировщики Ту-22М3 в ночь на 9 июня атаковали ракетами цели в Черном море.
Об этом идет речь в сообщении мониторинговых каналов.
В сообщении указывается, что самолеты выпустили 4 ракеты Х-22, атаковавшие цели в Черном море.
После этого борта Ту-22М3 развернулись в сторону места базирования в Энгельсе.
Ранее сообщалось, что в России в ночь на 9 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 9 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.