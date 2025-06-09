Папа Римский поддержал идею совместной даты Пасхи для всех христиан

Папа Римский Лев XIV / © Vatican News

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Католическая церковь открыта для установления общей даты празднования Пасхи для всех христиан. Об этом заявил Папа Римский Лев XIV во время встречи в Риме, посвященной 1700-летию Первого Никейского собора и католически православному диалогу.

Об этом сообщает Vatican News.

«В этом году, когда все христиане праздновали Пасху в один день, хочу еще раз подтвердить открытость Католической церкви к поиску решения, которое будет способствовать совместному празднованию воскресения Господа», — отметил Папа.

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По словам Льва XIV, есть несколько возможных путей, позволяющих согласовать дату празднования «Праздники над праздниками», при этом не нарушая решений Никейского собора.

Понтифик также подчеркнул, что общая дата Пасхи может оказать значительное положительное влияние на христианскую миссию в мире.

«Единство в праздновании Пасхи придает нашей проповеди имени Иисуса и истины Евангелия еще большую миссионерскую силу», — заявил Папа Лев XIV.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV подверг критике появление националистических политических движений, но не назвал прямо ни одной страны или национального лидера.

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Мы ранее информировали, что состоялся телефонный разговор между Папой Римским Львом XIV и диктатором Путиным.