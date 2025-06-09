Папа Римський підтримав ідею спільної дати Великодня для всіх християн

Папа Римський Лев XIV / © Vatican News

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Католицька церква відкрита до встановлення спільної дати святкування Великодня для всіх християн. Про це заявив Папа Римський Лев XIV під час зустрічі в Римі, присвяченій 1700-річчю Першого Нікейського собору та католицько-православному діалогу.

Про це повідомляє Vatican News.

«Цьогоріч, коли усі християни святкували Великдень в один день, хочу ще раз підтвердити відкритість Католицької церкви до пошуку рішення, яке сприятиме спільному святкуванню воскресіння Господа», — зазначив Папа.

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За словами Лева XIV, є декілька можливих шляхів, які дозволяють узгодити дату святкування «Свята над святами», при цьому не порушуючи рішень Нікейського собору.

Понтифік також наголосив, що спільна дата Пасхи може мати значний позитивний вплив на християнську місію у світі.

«Єдність у святкуванні Пасхи надає нашій проповіді імені Ісуса та істини Євангелія ще більшої місіонерської сили», — заявив Папа Лев XIV.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV розкритикував появу націоналістичних політичних рухів, але не назвав прямо жодної країни чи національного лідера.

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Ми раніше інформували, що відбулася телефонна розмова між Папою Римським Левом XIV та диктатором Путіним.