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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Папа Лев XIV провів телефонну розмову з Путіним: про що говорили

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з диктатором Путіним, під час якої закликав Москву зробити крок у бік миру й підкреслив важливість діалогу задля припинення війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV / © Getty Images

У середу, 4 червня 2025 року, після обіду відбулася телефонна розмова між Папою Римським Левом XIV та диктатором Путіним.

Про це повідомив директор пресслужби Святого Престолу.

Як зазначається у повідомленні Ватикану, окрім обговорення питань взаємного інтересу, значну увагу під час розмови було приділено ситуації в Україні та пошуку шляхів досягнення миру.

«Папа закликав Росію зробити жест, що сприятиме миру», — йдеться у заяві пресслужби. Він також наголосив на важливості діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та вирішення конфлікту.

Крім того, сторони обговорили гуманітарну ситуацію, зокрема потребу в сприянні наданню допомоги в постраждалих районах, а також важливість зусиль, спрямованих на обмін полоненими. У цьому контексті Святіший Отець високо оцінив діяльність кардинала Маттео Дзуппі.

Під час розмови Папа також подякував за вітання, надіслані патріархом Кирилом з нагоди початку його понтифікату, та підкреслив роль спільних християнських цінностей.

Раніше повідомлялося, що Путін провів першу телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV, під час якої назвав умову для завершення війни в Україні.

Ми раніше інформували, що Папа Римський Лев XIV висловив підтримку українському народу на тлі нової хвилі обстрілів з боку Росії.

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