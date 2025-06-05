Папа Лев XIV провів телефонну розмову з Путіним: про що говорили

Папа Римський Лев XIV / © Getty Images

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У середу, 4 червня 2025 року, після обіду відбулася телефонна розмова між Папою Римським Левом XIV та диктатором Путіним.

Про це повідомив директор пресслужби Святого Престолу.

Як зазначається у повідомленні Ватикану, окрім обговорення питань взаємного інтересу, значну увагу під час розмови було приділено ситуації в Україні та пошуку шляхів досягнення миру.

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«Папа закликав Росію зробити жест, що сприятиме миру», — йдеться у заяві пресслужби. Він також наголосив на важливості діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та вирішення конфлікту.

Крім того, сторони обговорили гуманітарну ситуацію, зокрема потребу в сприянні наданню допомоги в постраждалих районах, а також важливість зусиль, спрямованих на обмін полоненими. У цьому контексті Святіший Отець високо оцінив діяльність кардинала Маттео Дзуппі.

Під час розмови Папа також подякував за вітання, надіслані патріархом Кирилом з нагоди початку його понтифікату, та підкреслив роль спільних християнських цінностей.

Раніше повідомлялося, що Путін провів першу телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV, під час якої назвав умову для завершення війни в Україні.

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Ми раніше інформували, що Папа Римський Лев XIV висловив підтримку українському народу на тлі нової хвилі обстрілів з боку Росії.