Папа Римський Лев XIV виступив проти націоналістів

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

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Папа Римський Лев XIV у неділю, 8 червня, розкритикував появу націоналістичних політичних рухів, але не назвав прямо жодної країни чи національного лідера.

Про це повідомляє Reuters.

Під час святкового богослужіння на П’ятдесятницю, що відбулося перед десятками тисяч вірян, зібраних на площі Святого Петра у Ватикані, перший понтифік із США попросив Бога «відкрити кордони, зруйнувати стіни та розвіяти ненависть».

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«Немає місця для упереджень, для „зон безпеки“, що відокремлюють нас від наших сусідів, для ізоляціоністського мислення, яке, на жаль, зараз ми спостерігаємо також у політичному націоналізмі», — заявив Папа Римський.

Агентство Reuters нагадало, що до того, як стати Папою, кардинал Роберт Прево із Чикаго не соромився критикувати президента США Дональда Трампа, поширюючи несхвальні відгуки про нього та віцепрезидента Джей Ді Венса в соціальній мережі X.

Ватикан не підтвердив право власності нового папи на цей обліковий запис у соціальній мережі X, який мав адресу @drprevost і був деактивований після обрання Лева XIV.

Його попередник, покійний Папа Франциск також був критиком Дональда Трампа. У січні він заявив, що план президента США депортувати мільйони мігрантів зі Сполучених Штатів протягом його другого терміну є «ганьбою».

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Раніше Папа Франциск заявив, що Дональд Трамп «не є християнином» через свої погляди на імміграцію.

Нагадаємо, нещодавно президент Російської Федерації Володимир Путін провів першу телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV, під час якої назвав умову для завершення війни в Україні.