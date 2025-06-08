Папа Римский Лев XIV выступил против националистов

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

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Папа Римский Лев XIV в воскресенье, 8 июня, раскритиковал появление националистических политических движений, но не назвал прямо ни одной страны или национального лидера.

Об этом сообщает Reuters.

Во время праздничного богослужения на Пятидесятницу, состоявшегося перед десятками тысяч верующих, собранных на площади Святого Петра в Ватикане, первый понтифик из США попросил Бога «открыть границы, разрушить стены и развеять ненависть».

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«Нет места для предубеждений, для „зон безопасности“, отделяющих нас от наших соседей, для изоляционистского мышления, которое, к сожалению, сейчас мы наблюдаем также в политическом национализме», — заявил Папа Римский.

Агентство Reuters напомнило, что до того, как стать Папой, кардинал Роберт Прево из Чикаго не стеснялся критиковать президента США Дональда Трампа, распространяя неодобрительные отзывы о нем и вице-президенте Джей Ди Вэнсе в социальной сети X.

Ватикан не подтвердил право собственности нового папы на эту учетную запись в социальной сети X, которая имела адрес @drprevost и была деактивирована после избрания Льва XIV.

Его предшественник, покойный Папа Франциск также был критиком Дональда Трампа. В январе он заявил, что план президента США депортировать миллионы мигрантов из Соединенных Штатов в течение его второго срока является «позором».

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Ранее Папа Франциск заявил, что Дональд Трамп «не является христианином» из-за своих взглядов на иммиграцию.

Напомним, недавно президент Российской Федерации Владимир Путин провел первый телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV, во время которого назвал условие для завершения войны в Украине