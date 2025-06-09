- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 144
- Час на прочитання
- 1 хв
Російські Ту-22М3 здійснили ракетний удар у Чорному морі
Російські стратегічні бомбардувальники завдали ракетного удару по цілях у Чорному морі.
Російські бомбардувальники Ту-22М3 в ніч проти 9 червня атакували ракетами цілі у Чорному морі.
Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.
У повідомленні вказується, що літаки випустили 4 ракети Х-22, які атакували цілі у Чорному морі.
Після чого борти Ту-22М3 розвернулись в сторону місця базування у Енгельсі.
Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 9 червня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 9 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.