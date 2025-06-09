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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
144
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1 хв

Російські Ту-22М3 здійснили ракетний удар у Чорному морі

Російські стратегічні бомбардувальники завдали ракетного удару по цілях у Чорному морі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ту-22М3

Ту-22М3

Російські бомбардувальники Ту-22М3 в ніч проти 9 червня атакували ракетами цілі у Чорному морі.

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

У повідомленні вказується, що літаки випустили 4 ракети Х-22, які атакували цілі у Чорному морі.

Після чого борти Ту-22М3 розвернулись в сторону місця базування у Енгельсі.

Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 9 червня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 9 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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