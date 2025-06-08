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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Маска - ПТСР від Білого дому і він "зробив помилку" - стверджує його батько Еррол

Після публічного розриву з Трампом Ілон Мас переживає ПТСР і шкодує про зроблене.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Батько Ілона Маска Еррол Маск

Батько Ілона Маска Еррол Маск / © Associated Press

Батько Ілона Маска Еррол Маск заявив, що його син страждає на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) через досвід співпраці з Білим домом і шкодує про те, що допоміг Дональду Трампу переобратися.

Про це повідомляє видання The Sun.

Еррол Маск, якому 79 років, зробив ці заяви в Москві, де планує взяти участь у форумі, організованому особами з оточення Володимира Путіна.

За словами Еррола, Ілон нині втомлений, пригнічений і вважає, що зробив помилку, підтримавши Трампа. Маск-старший наголосив, що його син пережив п’ять місяців безперервного стресу, і врешті-решт опинився у конфлікті з Трампом, із яким раніше мав тісні стосунки.

«На цей момент Ілон схильний визнати, що зробив помилку. Він втомлений, він у стресі», — сказав Еррол Маск у коментарі російським ЗМІ. — «П’ять місяців безперервного стресу. І в підсумку залишились тільки він і Трамп… Вони все ще не знають, що робити, тож сваряться між собою».

Він порівняв ситуацію з розривом у шлюбі та додав, що обидва перебувають у стані посттравматичного стресового розладу. Еррол також зазначив, що Ілон намагався «зробити все правильно» щодо нового законопроєкту, але розійшовся в поглядах з Трампом через надмірні поступки демократам у сфері державних витрат.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск пожертвував 288 мільйонів доларів на кампанію Трампа у 2024 році та певний час був радником у Білому домі. Однак після розбіжностей щодо податкової та бюджетної політики між ними виник гострий публічний конфлікт.

У соцмережі X Ілон навіть опублікував допис, у якому пов’язав Трампа з Джеффрі Епштейном, проте пізніше видалив публікацію. Білий дім повністю спростував це звинувачення.

На цьому тлі Дональд Трамп в інтерв’ю NBC заявив, що не має наміру відновлювати стосунки з Маском: «Я так і думаю… Я не планую з ним спілкуватися».

Цікаво, що Росія намагається скористатися ситуацією. Зокрема, близький до Путіна Дмитро Медведєв запропонував «провести мирні переговори між D і E» — Трампом і Маском — «за розумну плату» і навіть прийняти оплату акціями Starlink.

Колишній очільник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін також публічно запропонував Маску притулок у Росії, пообіцявши «надійних товаришів і повну свободу технічної творчості».

Еррол Маск, своєю чергою, похвалив Москву, заявивши: «Хто б не проєктував це місто — справжній геній. Ці величні будівлі нагадують мені Стародавній Рим». Він також назвав західні уявлення про російську столицю «нісенітницею».

Нагадаємо, альянс Трампа і Маска розпався, перетворивши колишніх союзників на запеклих ворогів. Президент США був розчарований, обговорюючи свій публічний розрив з мільярдером і ексочільником DOGE.

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