Еррол Маск / © antikor.com.ua

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Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, прибув до Москви, щоб взяти участь у форумі, який організував головний ідеолог Путіна Олександр Дугін.

Про це повідомляє російське пропагандистське медіа.

У розмові із російськими пропагандистами Еррол Маск розритикував свого сина за суперечку із президентом США Дональдом Трампом, заявивши, що він зробив помилку.

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«Вони протягом п’яти місяців перебувають у стані сильного стресу. Дайте їм перепочити. Їм довелося позбутися всієї опозиції, спробувати повернути країну в нормальне русло, зайнятися звичайними справами і так далі, вони дуже втомилися», — сказав батько Маска.

Еррол Маск зазначив, що у цій суперечці немає нічого страшного, і вона, мовляв, може закінчитися вже завтра.

Він також вважає, що Ілон Маск хоче дотримуватися принципу не давати демократам «реалізовувати їхні дурні ідеї».

Зазначимо, не так давно Еррол Маск, заявив, що їхня родина захоплюється російським диктатором Володимиром Путіним і вважає його прикладом «сильного лідера».

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За словами Еррола Маска, такої ж думки дотримується і його син Ілон Маск.

Нагадаємо, розбіжності, що почалися з критики Маском бюджетного законопроєкту Трампа, загострилися до взаємних звинувачень, включаючи вимоги імпічменту і згадки про скандальну «справу Епштейна».

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Ілон Маск робить «величезну помилку», критикуючи Дональда Трампа, і висловив сподівання, що мільярдер повернеться до команди після публічного конфлікту.