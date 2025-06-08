Эррол Маск / © antikor.com.ua

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Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, прибыл в Москву, чтобы принять участие в форуме, организованном главным идеологом Путиным Александром Дугиным.

Об этом сообщает российское пропагандистское медиа.

В разговоре с российскими пропагандистами Эррол Маск раскритиковал своего сына за спор с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что он совершил ошибку.

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«Они в течение пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса. Дайте им отдохнуть. Им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее, они очень устали», — сказал отец Маска.

Эррол Маск отметил, что в этом споре нет ничего страшного, и он может закончиться уже завтра.

Он также считает, что Илон Маск хочет придерживаться принципа не давать демократам «реализовывать их глупые идеи».

Отметим, недавно Эррол Маск заявил, что их семья восхищается российским диктатором Владимиром Путиным и считает его примером «сильного лидера».

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По словам Эррола Маска, такого же мнения придерживается и его сын Илон Маск.

Напомним, разногласия, начавшиеся с критики Маском бюджетного законопроекта Трампа, обострились до взаимных обвинений, включая требования импичмента и упоминания о скандальном «деле Эпштейна».

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Илон Маск совершает «огромную ошибку», критикуя Дональда Трампа, и выразил надежду, что миллиардер вернется в команду после публичного конфликта.