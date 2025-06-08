ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1828
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака по Україні — які регіони прийняли ворожий удар

Уночі окупанти тероризували українців — знову випустили ударні дрони та ракети.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

У ніч проти 8 червня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 49 ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків, а також протикорабельною ракетою „Онікс“ (пуск із Криму), двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (пуски із повітряного простору ТОТ Запорізької області)», — йдеться у повідомленні.

Основні напрямки повітряного удару — Харківщина та Донеччина.

«Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу „Shahed“ (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях», — додали у відомстві.

Нагадаємо, що минулої ночі Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Загинуло троє мирних мешканців.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1828
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie