Наслідки атаки / © Associated Press

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У ніч проти 8 червня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 49 ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків, а також протикорабельною ракетою „Онікс“ (пуск із Криму), двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (пуски із повітряного простору ТОТ Запорізької області)», — йдеться у повідомленні.

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Основні напрямки повітряного удару — Харківщина та Донеччина.

«Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу „Shahed“ (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях», — додали у відомстві.

Нагадаємо, що минулої ночі Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Загинуло троє мирних мешканців.