Кір Стармер / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про масштабну реформу Збройних сил, спрямовану на переведення армії в режим «готовності до війни» через зростання загроз і глобальну нестабільність.

Про це пише The Guardian.

Нова оборонна стратегія базується на трьох принципах: забезпечення бойової готовності, зміцнення ролі Великої Британії в НАТО і впровадження інновацій «з темпом воєнного часу».

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«Щоб запобігти конфлікту, найкраще — підготуватися до нього», — наголосив прем’єр.

Реформа передбачає інвестування близько $20 млрд у програму ядерних боєголовок і будівництво 12 нових атомних підводних човнів у межах тристороннього пакту AUKUS із США та Австралією (по одній субмарині кожні 18 місяців).

Також планується створення шести нових заводів із виробництва боєприпасів для забезпечення сталого оборонного виробництва, закупівля до 7000 далекобійних ракет й інвестиції в системи протиповітряної, протиракетної оборони, кіберзахист і запаси допоміжного обладнання.

Раніше видання The Telegraph повідомило, що Велика Британія таємно готується до військового нападу з боку Російської Федерації. Чиновникам було доручено оновити плани дій у надзвичайних ситуаціях 20-річної давнини. Зазначається, що міністри побоюються, що Велика Британія не лише поступатиметься Росії та її союзникам в озброєнні на полі бою, а й виявиться непідготовленою та погано захищеною всередині країни.

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Так, в оновленому секретному «плані внутрішньої оборони» буде викладено стратегію на перші дні після удару по материковій частині Великої Британії з боку ворожої іноземної держави. Документ міститиме вказівки щодо того, як управляти урядом у воєнний час і коли їм варто шукати притулок у бункері на Даунінг-стріт або за межами Лондона.