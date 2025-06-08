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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
2 хв

День ангела 8 червня: кого та як вітати з іменинами

8 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 8 червня, день ангела

Який сьогодні, 8 червня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 8 червня

8 червня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Костянтина, Павла, Федора, Меланію.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві оптиміст і життєлюб. В дорослому віці стає допитливим, цілеспрямованим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “стійкий”. В дитинстві добрий, ввічливий. В дорослому віці прагне стабільності, впевнений в собі.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві товариський, допитливий. В дорослому віці стає домашньою людиною, часто закохується.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає ініціативним, доброзичливим.

Меланія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “темна”. В дитинстві кмітлива, володіє гострим розумом. В дорослому віці стає схильною до з’ясувань стосунків, в неї часто змінюється настрій.

День ангела 8 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 8 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усіх негараздів і наповнюючи життя світлом, добробутом і теплом. Бажаю щастя, здоров’я і гармонії в душі на кожен день.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі сили і натхнення, веде правильними шляхами та захищає від усіх труднощів. Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений радості, миру і любові.

***

Щирі вітання з днем ангела! Нехай твій покровитель завжди оберігає тебе від зла, наповнює серце світлом і надає мудрості для важливих рішень. Бажаю щасливих моментів, міцного здоров’я і безмежної радості.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний хранитель завжди супроводжує тебе на життєвому шляху, підтримує у важкі хвилини і надихає на добрі справи. Бажаю безмежного щастя, душевного спокою і світлих днів.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець оберігає твою душу і тіло, веде до добробуту і любові, наповнює життя гармонією і теплом. Бажаю щирої радості, міцного здоров’я і добробуту у всьому.

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Дата публікації
Кількість переглядів
89
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