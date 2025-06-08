Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у відпустку

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Заброньовані від мобілізації чоловіки призовного віку можуть виїжджати за межі України як у службове відрядження, так і у відпустку, проте є певні винятки.

Про це в етері «Ми-Україна» заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Можливість є у тих, хто заброньований, перетнути кордон на виїзд з України, як у службове відрядження, так і у відпустку», — сказав Демченко.

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Водночас він зазначив, що деякі чоловіки-держслужбовці не мають права їхати на відпочинок за кордон.

«У відпустку не можуть поїхати заброньовані громадяни України чоловічої статі від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби, підпадають під пункт 2.14 Правил про перетин кордону, що затверджені Постановою уряду №57, і якщо від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до Державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах, і для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження», — пояснив Демченко.

Речник ДПСУ підкреслив, що ті, хто на таких посадах не перебувають, можуть поїхати за кордон у відпустку. Однак в документах таких чоловіків має бути зазначено, що та структура, за якою заброньований чоловік, надає людині можливість провести відпустку за кордоном.

Нагадаємо, укази президента України від 24 лютого 2022 року про введення воєнного стану й загальну мобілізацію заборонили виїжджати військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років. Однак це не тотальне табу. Базовий закон про мобілізацію та порядок проходження військової служби дозволяє перетнути кордон окремим категоріям, за певних умов і обставин. Самі правила регулюють постановою Кабміну ще від 27.01.1995 № 57, у яку вносили зміни, уже коли ввели воєнний стан. Зокрема, про порядок виїзду водіїв транспорту з гуманітарними вантажами, студентів на навчання тощо.

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