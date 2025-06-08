Забронированные мужчины могут выезжать за границу в отпуск

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Забронированные от мобилизации мужчины призывного возраста могут выезжать за пределы Украины как в служебную командировку, так и в отпуск, однако есть определенные исключения.

Об этом в эфире «Мы-Украина» заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Возможность есть у тех, кто забронирован, пересечь границу на выезд из Украины, как в служебную командировку, так и в отпуск», — сказал Демченко.

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В то же время он отметил, что некоторые мужчины-госслужащие не имеют права уезжать на отдых за границу.

«В отпуск не могут уехать забронированные граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет, если они находятся на определенных должностях госслужбы, подпадают под пункт 2.14 Правил о пересечении границы, утвержденные Постановлением правительства №57, и если от той структуры, где они работают, была предоставлена информация в Государственные пограничные пересечение границы возможно только в служебную командировку», — объяснил Демченко.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что те, кто на таких должностях не состоит, могут уехать за границу в отпуск. Однако в документах таких мужчин должно быть указано, что та структура, по которой забронированный мужчина, дает человеку возможность провести отпуск за границей.

Напомним, указы президента Украины от 24 февраля 2022 года о введении военного положения и всеобщей мобилизации запретили выезжать военнообязанным возрастом от 18 до 60 лет. Однако это не тотальное табу. Базовый закон о мобилизации и порядке прохождения военной службы позволяет пересечь границу отдельным категориям, при определенных условиях и обстоятельствах. Сами правила регулируют постановлением Кабмина еще от 27.01.1995 г. № 57, в которое вносили изменения, уже когда ввели военное положение. В частности, о порядке выезда водителей транспорта с гуманитарными грузами, студентов на обучение и т.д.

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