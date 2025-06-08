Путін готує помсту: українців попередили про потужну атаку

Атака по Україні 6 червня / © Associated Press

Реклама

Президент Росії Володимир Путін ще не відповів на «Павутину» повною мірою як хотів, тому планує застосувати ракети й безпілотники по Україні.

Про це пише Reuters з посиланням на офіційних осіб США.

Повна відповідь РФ на операцію СБУ «Павутина» ще попереду. У ЗМІ кажуть, що під загрозою — урядові будівлі, а засоби ураження будуть комбіновані — як різного типу ракети, так і «Шахеди».

Реклама

Також під удар можуть потрапити об’єкти оборонної промисловості України, пише медіа.

Нагадаємо, в ніч проти 6 червня ЗС РФ завдали удару по Україні. Росіяни кажуть, що це «відповідь на терористичні атаки», ймовірно, йдеться про операцію СБУ «Павутина».

Масовані удари по українській енергетиці, атаки на війська на фронті, удари по аеродромах і навіть ядерна загроза — так Росія може відповісти на атаку України по її стратегічній авіації. Про це пише низка іноземних видань, посилаючись на думки військових експертів.

Як відомо, спецоперація СБУ під кодовою назвою «Павутина» спричинила потужний резонанс як у військовому, так і у дипломатичному вимірах.

Реклама

Попередньо відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 та літаки-розвідники А-50У на пʼяти військових аеродромах РФ: «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья», «Іваново», та «Воскресенськ» Московської області.

Це 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.

За даними СБУ, орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації «Павутина», 7 млрд доларів США.