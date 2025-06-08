Путин готовит месть: украинцев предупредили о мощной атаке

Атака по Украине 6 июня / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин еще не ответил на «Паутину» в полной мере как хотел, поэтому планирует применить ракеты и беспилотники по Украине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные лица США.

Полный ответ РФ на операцию СБУ «Паутина» еще впереди. В СМИ говорят, что под угрозой — правительственные здания, а средства поражения будут комбинированы как разного типа ракеты, так и «Шахеды».

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Также под ударом могут оказаться объекты оборонной промышленности Украины, пишет медиа.

Напомним, в ночь на 6 июня ВС РФ нанесли удар по Украине. Россияне говорят, что это ответ на террористические атаки, вероятно, речь идет об операции СБУ «Паутина».

Массированные удары по украинской энергетике, атаки на войска на фронте, удары по аэродромам и даже ядерная угроза — так Россия может ответить на атаку Украины по ее стратегической авиации. Об этом пишет ряд иностранных изданий, ссылаясь на мнения военных экспертов.

Как известно, спецоперация СБУ под кодовым названием «Паутина» повлекла за собой мощный резонанс как в военном, так и в дипломатическом измерениях.

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Предварительно известно о поражении более 40 самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и самолеты-разведчики А-50У на пяти военных аэродромах РФ: «Белая», «Дягилево», «Оленья», «Иваново» и «Воскресенск».

Это 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.

По данным СБУ, ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, пораженная в результате спецоперации «Паутина», 7 млрд долларов США.